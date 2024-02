Monza: Palladino, ci è mancato solo il gol per sbloccarla

"Ci è mancato il gol nel primo tempo per sbloccarla: abbiamo avuto un grande approccio e con il giusto atteggiamento", spiega Raffaele Palladino dopo il pareggio per 0-0 del suo Monza con il Verona. "Sì, è stata una partita molto solida e in cui abbiamo rischiato quasi niente, ma purtroppo non l'abbiamo sbloccata. Nella ripresa è stata una partita più sporca e di duelli. Il Verona si è difeso un po' più basso e il rischio era prendere delle ripartenze, invece siamo stati attenti". Palladino prosegue: "Questa è stata la terza partita in cui non abbiamo preso gol e il nostro cammino continua a essere molto positivo". Al di là della fase difensiva, il tecnico del Monza elogia anche la fase propositiva dei suoi: "A differenza dell'anno scorso, le squadre hanno più timore e ci affrontano più basse. Noi dobbiamo essere bravi ad attaccare e a non prendere le ripartenze. Questo è un Monza che crea e oggi siamo stati bravi a portare tanti uomini in zona gol".