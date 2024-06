Motogp: Bagnaia festa rock al Mugello, l'omaggio è ai Kiss

Una vittoria speciale merita una festa speciale. E a organizzarla ci ha pensato il fan club di Pecco Bagnaia che, dopo aver tagliato il traguardo del Mugello da trionfatore del gran premio d'Italia di Motogp, nel suo giro d'onore ha trovato il suo fan club a bordo pista alla curva del Correntaio, dove per l'occasione era stata montata la tribuna Ducati, che ha inscenato insieme a lui un concerto rock con tanto di chitarre e parrucche che ricordavano la storica band statunitense dei Kiss. L'idea è nata dopo che Pecco ieri mattina aveva voluto celebrare il complesso rock con la livrea del suo casco che ricordava il famoso trucco facciale dei suoi componenti con riportato il titolo di un loro celebre brano 'Rock'n roll all nite'. I ringraziamenti non si sono fatti attendere, e Gene Simmons, bassista e cantante dei Kiss, ha voluto inviare un video messaggio attraverso i social allo stesso Bagnaia: ''Buona fortuna al mio amico in Italia che certamente ha avuto buon gusto nello scegliere il mio make-up. Probabilmente vincerai''. Mai pronostico è stato più azzeccato.