MotoGP: CEO di Liberty Media conferma l'interesse di Hamilton

Greg Maffei, CEO di Liberty Media, ha confermato l'interesse di Lewis Hamilton per l'acquisto di un team impegnato nel mondiale MotoGP. Lo scorso aprile Liberty Media ha annunciato l'acquisizione di una quota dell'86% di Dorna Sports, società proprietaria dei diritti commerciali e d'immagine del campionato della massima cilindrata motociclistica. Una mossa che fa del gruppo americano - proprietario dal 2016 della Formula 1 - il leader indiscusso degli sport motoristici. L'ingresso del sette volte campione mondiale di F1 porterebbe ancora più visibilità alla MotoGP. A luglio, rispondendo alle voci che lo davano interessato ad acquistare il team Gresini, Hamilton aveva ammesso di aver "sempre amato la MotoGP" e di essere "interessato alla crescita dello sport in generale", ma di non aver ancora deciso nulla. "Quando abbiamo annunciato l'acquisizione della MotoGP abbiamo avuto subito persone che ci hanno chiamato e detto, 'voglio acquistare una squadra', compreso lo stesso Lewis Hamilton", ha detto Maffei aparlando alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. "Perché? Perché hanno visto cosa era successo in Formula 1 e vogliono seguirci. I principali fornitori ci hanno chiamato e detto, 'Vogliamo essere coinvolti'. Sfortunatamente ho dovuto rispondergli che non possiamo davvero parlarne finché non otteniamo l'approvazione dell'Unione Europea, ma ci piacerebbe farlo una volta ottenuta". L'operazione - che valuta Dorna Sports 4,2 miliardi di euro, debito compreso, e "dovrebbe" completarsi entro la fine del 2024, pena la decadenza - è infatti tutt'ora al vaglio della Commissione europea garante della concorrenza.