MotoGp: Thailandia; Bagnaia fiducioso 'devo recuperare punti'

"Buriram più adatta a me, sono fiducioso, qui ho una missione: devo recuperare punti". Parola del campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio della Thailandia classe MotoGp: "Sento la stessa pressione, è la quarta stagione che lotto per il titolo. Per me la strategia è la stessa, la pressione è la stessa, sia da leader che da inseguitore. Mi comporterò come sempre". "La situazione - aggiunge il pilota della Ducati ufficiale - è diversa rispetto a quando non c'era la Sprint: è più facile perdere o guadagnare punti. Ma resta sempre il -20, servirà fare qualcosa in più per recuperare". Poi Bagnaia guarda indietro all'ultima gara in Australia: "A Phillip Island Jorge (martin, ndr) è sempre stato più veloce, qui in Thailandia l'anno scorso ha vinto ed è stato più intelligente. Però considerando il tracciato, questa pista è un po' più dalla mia parte, anche se lui è sempre veloce".