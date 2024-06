N.1 Aia Pacifici, 'Orsato è un patrimonio da non disperdere'

"Penso che Daniele Orsato rappresenti un patrimonio della nostra associazione, un patrimonio che non possiamo disperdere". Lo ha detto Carlo Pacifici, presidente dell'Aia, a margine della conferenza stampa di fine anno al centro tecnico federale di Coverciano. "L'Aia è la sua famiglia - ha aggiunto -, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è sapere quale è la sua volontà, cosa vuole fare, perché dobbiamo a lui rispetto ed attenzione per quello che ha dato al nostro movimento e alla nostra associazione". A chi gli chiedeva se Gianluca Rocchi sarà responsabile Can anche l'anno prossimo, Pacifici non si è espresso: "Chi lo sa, vediamo, speriamo. Gianluca Rocchi ha fatto un buon lavoro: penso che per apprezzare il lavoro che viene fatto bisogna dare tempo e spazio. Sarà poi il tempo a decidere se il lavoro è stato fatto bene oppure no". In merito a un'ipotesi di ricandidatura alle prossime elezioni dell'Aia, Pacifici ha osservato che "ancora le elezioni sono distanti, adesso dobbiamo impegnarci per portare avanti il lavoro che è stato fatto dalle commissioni tecniche, è importante perché decide il futuro di tante ragazze e ragazzi".