Nadal, 'gli ultimi anni difficili, è momento giusto'

"Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione", le parole di Nadal che ha annunciato il ritiro dal tennis a 37 anni. "In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera - ha aggiunto - E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare". "Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese - ha sottolineato - È come chiudere il cerchio, perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2024". "Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere", dice. E ringrazia "l'intero settore del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita", spiega, mentre le immagini mostrano Roger Federer e Novak Djokovic.