Nagelsmann: "Italia avversario pericoloso, sfida equilibrata in Nations League"

"L'Italia ha un grande allenatore che ha una idea di calcio molto attraente, giocano veramente bene. È una squadra offensiva ma che al tempo stesso difende bene, è una squadra in generale molto pericolosa con grande equilibrio. Stanno attraversando un buon momento, così come noi. Sarà una partita molto interessante e non vedo l'ora di giocare". Lo ha detto il ct della Germania Julian Nagelsmann, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia in Nations League. "Il nostro approccio sarà praticamente lo stesso, è importante che i giocatori sappiano cosa devono fare. Non vogliamo cambiare il nostro modo di giocare, se lo faremmo sarebbe difficile. Entrambe le squadre attaccheranno e difenderanno, sappiamo che è importante avere un buon mix di giocatori che facciano entrambe le fasi. Le ultime partite non abbiamo avuto equilibrio ma è il nostro obiettivo domani. E poi cercheremo di decidere le sorti di questa partita a Dortmund."