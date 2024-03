Napoli: Calzona prepara l'11 anti Juve, assenti Ngonge e Cajuste

In casa Napoli l'ultimo allenamento prima della sfida di domani alla Juve ha certificato le assenze di Ngonge e Cajuste. Niente conferenza stampa per il tecnico Calzona in linea con la decisione del club di onorare l'impegno solo in occasione delle partite Uefa dove è l'organismo europeo ad organizzare l'appuntamento. Il tecnico azzurro prepara la sfida di domani pensando agli ultimi ritocchi dell'undici iniziale, dove Traoré è in vantaggio su Zielinski per giocare dal 1' in un centrocampo con Lobotka e Anguissa, mentre in difesa torna al centro Juan Jesus. Ballottaggio Olivera-Mario Rui sulla fascia sinistra. Grande attesa da parte dei tifosi che hanno praticamente finito i biglietti del Maradona per domani: restano solo alcune decine di biglietti di Tribuna Posillipo a 140 euro l'uno, per il resto tutto esaurito, con il club che aprirà i cancelli dello stadio sin dalle 18 per garantire l'ingresso con calma e senza lunghe file esterne.