Napoli di Conte: Vittoria sull'Empoli e sfida aperta all'Inter

"Siamo a -3 dall'Inter a 6 giornate dalla fine, che era impensabile. L'obiettivo nostro era di dar fastidio e continuiamo fino alla fine a dar fastidio a una squadra che fa benissimo in Italia e in Europa". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il netto successo sull'Empoli.

"Qualcuno dovrebbe ringraziare il Napoli - ha aggiunto Conte - che sta tenendo vivo questo campionato. Oggi abbiamo giocato un'ottima partita sin dall'inizio, in cui abbiamo subito qualche situazione dall'Empoli per farci male, ma poi abbiamo fatto palleggio, dominio, costruendoci occasioni da grande squadra. Per noi è importante farlo anche senza Di Lorenzo e Anguissa squalificati, e l'assenza di Buongiorno. Questo Napoli sta rispondendo anche nelle difficoltà cin grandi prestazioni dicendo presente".