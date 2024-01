Nba: Davis trascina i Lakers, Dallas ko con Memphis

Quando non è LeBron James a fare il fenomeno ci pensa Anthony Davis a trascinare i Lakers alla vittoria. Los Angeles, nella sofferta partita del campionato Nba contro i Raptors si impone 132-131 grazie alla prestazione super di Davis: il 30enne statunitense ha dominato la gara chiudendo con 41 punti, il suo record stagionale e 11 rimbalzi. LeBron con 22 punti ha fatto da 'spalla' contribuendo però al secondo successo di fila dei Lakers, dopo quello di domenica contro i Clippers, che aveva interrotto la serie negativa di quattro sconfitte. "È una grande vittoria per noi, soprattutto dopo il successo contro i Clippers", ha esultato Davis. Gara da dimenticare invece per gli Orlando Magic, battuti in casa dai Minnesota Timberwolves (113-92), leader della Western Conference. Minnesota ha condotto l'intera partita ed è stato avanti anche di 34 punti. Peggiore squadra della stagione, i Detroit Pistons hanno vissuto la loro 34/a sconfitta contro Sacramento (131-110). Cinque vittorie su cinque per i Knicks targati OG Anunoby: il quintetto di New York supera Portland 112-84. Cade in casa Dallas: i Mavs sono stati battuti 120-103 da Memphis. A mettersi in luce Desmond Bane, che segna 13 dei 18 punti finali dei Grizzlies nel terzo quarto per andare a +20 e volare verso la vittoria. A Dallas non bastano i 64 punti confezionati dal duo Luka Doncic e Kyrie Irving, che chiudono entrambi sopra quota 30, con il primo che ne mette 31 e il secondo a quota 33 (8 rimbalzi).