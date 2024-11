Nba: Jokic meglio di LeBron, Denver vince a casa dei Lakers

Con 34 punti e 13 rimbalzi, Nikola Jokic ha dato spettacolo alla Crypto.com Arena di Los Angeles nella vittoria dei Denver Nuggets sui Lakers per 127-102. Per la squadra del Colorado è il 13/o successo nelle ultime 14 sfide con i gialloviola, i quali peraltro avevano vinto sei delle ultime sette partite in stagione mentre i Nuggets avevano perso tre delle quattro partenze precedenti. In campo, Denver ha avuto anche 24 punti da Porter e 14 ciascuno da Murray e Westbrook, mentre il miglior marcatore dei Lakers è stato Reaves con 19 punti mentre LeBron James ne ha aggiunti 18 e Davis 14. A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo ha segnato 32 punti e Lillard ne ha aggiunti 31 per guidare i Bucks al successo sui Charlotte Hornets 125-119. Nonostante una prestazione da 50 punti, la migliore della sua carriera, di LaMelo Ball, i Bucks hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva, con un record stagionale di otto successi e nove sconfitte. Victor Wembanyama con 25 punti, sette rimbalzi e nove assist ha guidato San Antonio nel successo per 104-94 sulla capolista della Western Conference, Golden State Warriors, che ha tirato con un modesto 36,9% dal campo. Il finlandese Markkanen ha segnato 34 punti per gli Utah Jazz nella vittoria in trasferta contro New York (121-106), interrompendo la serie di quattro vittorie consecutive dei Knicks e una di quattro ko di fila di Utah. A Chicago, Scotty Pippen Jr., figlio della leggenda dei Bulls Scottie, ha segnato 30 punti e ha aggiunto 10 assist per consentire ai Memphis Grizzlies di imporsi 142-131 sui padroni di casa.