Nba: media Usa, LeBron James altre due stagioni ai Lakers

LeBron James ha firmato un nuovo contratto con i Los Angeles Lakers per un importo di 104 milioni di dollari (circa 96,45 milioni di euro) in due anni, secondo quanto affermano diversi media. LeBron James, 40 anni a dicembre, potrà così realizzare il suo sogno: giocare con il figlio Bronny James, appena ingaggiato dalla franchigia californiana, e formare la prima coppia padre-figlio nella storia della Nba. Il quattro volte campione Nba aveva recentemente deciso di non attivare l'ultimo anno del suo contratto ai Lakers, dove era arrivato nel 2018 per 41,4 milioni di dollari (circa 38,6 milioni di euro). Ma dalla scorsa settimana, quando suo figlio, 19 anni, è stato scelto dai Lakers, si sono moltiplicate le voci di una suo imminente rinnovo con la franchigia di Los Angeles. Secondo ESPN e The Athletic, il nuovo contratto di LeBron James include una clausola di non scambio, il che significa che non può essere trasferito ad altro club senza il suo consenso. Miglior marcatore della storia della NBA, LeBron James giocherà la sua 22esima stagione nel 2024-'25. Ha guidato i Lakers al titolo nel 2020, ma da allora i risultati della squadra sono stati notevolmente inferiori. Quest'anno i Lakers sono stati eliminati al primo turno dei playoff.