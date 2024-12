NBA: Record di triple al Chase Center, Doncic e Curry protagonisti

Festival da 3 punti al Chase Center con 48 tiri a segno. Si tratta del numero record di tiri dalla distanza realizzati dai "Mavs" e dai Warriors nel corso dello spettacolare duello al Chase Center, vinto alla fine dalla franchigia texana (143-133). Stephen Curry ha partecipato a questa orgia di tiri dalla lunga distanza. Il tre volte MVP ne ha segnati 7 (su 13 tentati), con 26 punti. Ma la franchigia californiana ha sbattuto contro un grandissimo Luka Doncic. Lo sloveno ha realizzato la sua 9a tripla doppia con più di 40 punti (13 assist e 11 rimbalzi).

Dopo aver saltato due partite per un piede dolorante, LeBron James è tornato e con 18 punti ha contribuito al successo dei Lakers contro i Grizzlies (116-110). Ma il quasi quarantenne - li compirà il 30 dicembre - non è stato l'unico a brillare visto che Anthony Davis ha realizzato una doppia doppia (40 punti, 16 rimbalzi). La strada è ancora lunga per LA, 10/a a ovest (14-12), quando i Grizzlies restano secondi (18-9) nonostante questo stop interrompa una serie di quattro vittorie.

A San Antonio, il duello tutto francese tra Rudy Gobert e Victor Wembanyama si è concluso a vantaggio del primo e Minnesota ha vinto abbastanza facilmente 106-92. "Wemby", in doppia-doppia (20 punti, 12 rimbalzi, 5 assist) è stato piuttosto impacciato sulla lunga distanza, e gli Spurs hanno sbagliato l'avvio (-9 alla fine del primo quarto). Sul fronte Wolves, gli sforzi di Gobert (10 punti, 9 rimbalzi) si sono aggiunti a quelli di Anthony Edwards, 26 punti, e Jaden McDaniels (12 punti, 11 rimbalzi), consentendo a Minnesota di restare in pista in classifica (6/o, 11 rimbalzi). 14-11). San Antonio è 11/o nella stessa Western Conference.

Serata ancora una volta difficile per i Wizards, con Bilal Coulibaly e Alex Sarr battuti 112-98 dai Celtics. Coulibaly e Sarr non hanno demeritato, nonostante questa 21ma sconfitta in 24 partite, dato che hanno segnato rispettivamente 19 e 14 punti, ma la loro franchigia è stata schiacciata da Jayson Tatum (28 punti, 12 rimbalzi) e compagni, secondi in classifica ad Oriente.