Nesta sul gol annullato al Monza, "così si rovina il calcio"

"A Bergamo ci hanno detto di aver sbagliato e si sono scusati per l'errore. Oggi, però, uguale. Che fallo è quello di questa sera? Qui si sta rovinando il calcio, non si può fare più niente: Theo Hernandez si butta. Il calcio si sta adattando al regolamento, ma è il regolamento che si deve adattare al calcio": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan, ha commentato la decisione dell'arbitro che ha annullato il gol di Mota in avvio di gara. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, abbiamo subìto gol andando troppo all'assalto. Peccato, perché se il primo tempo finisce 3-1 per noi non c'è nulla di male", ha concluso Nesta.