N.League: Spalletti, Barella sa attaccare e legare centrocampo

"Abbiamo bisogno di un giocatore che sappia legare il centrocampo, che abbia attitudini offensive e Barella ha un po' tutto queste caratteristiche: ci sono altri giocatori ma Barella lo aspettavamo e probabilmente sarà in campo". lo ha detto il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista della partita di Nations League con il Belgio. "Domani gioca Donnarumma: bisogna fidarsi dei giocatori anche nei momenti più difficili, che sappiano comportarsi in maniera corretta", ha aggiunto Spalletti, rispondendo ad una domanda sull'utilizzo del portiere che è diffidati "