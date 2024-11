Roma: Ranieri 'gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato'

Claudio Ranieri torna a Roma da Londra dopo il colloquio decisivo con i Friedkin per la panchina della Roma. Una bella gatta da pelare? "Per questo mi hanno chiamato" risponde all'ANSA sorridendo il tecnico che per la terza volta prenderà la guida della squadra giallorossa. A Roma, dopo l'esonero di Juric, c'è attesa per la riscossa: "Pronti! Arrivano i nostri" ha aggiunto Ranieri, che da Londra sta tornando nella Capitale.