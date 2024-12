Oleksandr Usyk difende le cinture pesi massimi battendo Tyson Fury a Riad

Sette mesi dopo la sua prima vittoria, l'ucraino Oleksandr Usyk ha nuovamente battuto a Riad il britannico Tyson Fury, vincendo ai punti con decisione unanime e conservando così le cinture dei pesi massimi di pugilato WBA, WBC e WBO. Il 37enne ucraino ha imposto il suo ritmo e ha colpito più volte Fury con il gancio sinistro. Tutti e tre i giudici gli hanno assegnato un punteggio di 116-112 e Usyk rimane imbattuto in 23 incontri.

Nettamente in svantaggio dopo le prime sei riprese, dal settimo round Usyk ha iniziato a trovare spazio, con colpi precisissimi che hanno messo in difficoltà l'inglese, che ha traballato, ha iniziato a legare, ha provato a far valere peso e altezza, ma alla fine ha dovuto arrendersi all'evidenza: Olexandr Usyk in questo momento è un pugile superiore. Più intelligente, tatticamente più disciplinato, in grado di vincere contro chiunque. Il verdetto dei giudici è stato così unanime in favore dell'ucraino, per una vittoria più netta ma meno appariscente di quella andata in scena sempre sul ring della Kingdom Arena di Riad a maggio scorso.

