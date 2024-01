Osaka esce al secondo turno a Brisbane (Tennis)

La ritorno al tennis giocato di Naomi Osaka a Brisbane è durato solo un turno, dopo un'assenza di oltre un anno a causa della maternità. La giapponese, ex n.1 del mondo, si è detta "super delusa" dopo l'eliminazione per mano di Karolina Pliskova, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7/4), 6-4. La tennista ceca è la detentrice del titolo, avendo vinto l'ultima edizione del torneo australiano, nel 2020, prima della pandemia. "Anche se oggi è molto deludente, so che se continuo ad allenarmi e a lavorare, alla fine arriverò dove voglio", ha detto Osaka, che non giocava da settembre 2022 e che negli ultimi tempi ha dovuto affrontare anche problemi di natura psicologica. "Tornare in campo è una vittoria personale - ha aggiunto - perché qualche settimana fa dubitavo addirittura che avrei potuto disputare di nuovo una partita".