Oscar Piastri: Preparazione al GP del Bahrain con Focus sulle Qualifiche

"In gara abbiamo la macchina migliore, ma in qualifica bisogna dare tutto: sarà una stagione serrata e dovremo essere al massimo della nostra forma". Oscar Piastri si avvicina al GP del Bahrain, terza prova del Mondiale di F1, memore della gara in Giappone, dove lui ed il compagno di squadra Lando Norris sono stati battuti da Verstappen, partito dalla pole.

"Abbiamo analizzato la gara di Suzuka, dovevamo qualificarci meglio - ha detto in conferenza stampa il pilota della McLaren. In gara siamo piuttosto limitati nelle opzioni da scegliere. Si è parlato molto di cosa avremmo potuto fare diversamente, ma c'era un grosso elemento di rischio con poco margine di guadagno. Si poteva osare, ma in prospettiva e considerando che siamo all'inizio e non dobbiamo regalare punti - ha aggiunto l'australiano - Abbiamo capito che quello che c'era da fare era qualificarsi meglio".