Oscar Piastri trionfa al Gp del Bahrain: vittoria dalla pole per la McLaren

"Avevamo iniziato il lavoro ieri e averlo finito in grande stile oggi è stato bello". Così Oscar Piastri ha commentato a caldo la sua vittoria nel Gp del Bahrain, ottenuta partendo dalla pole position e restando sempre in testa. "Avrei preferito non fosse uscita la safety car - ha proseguito parlando della neutralizzazione dopo circa 30 giri che ha riavvicinato tutte le monoposto - ma ero comunque abbastanza fiducioso. Sapevo anche che io e Lando eravamo gli unici rimasti con le gomme medie, che erano le gomme da usare".

Il suo compagno di squadra, Lando Norris, ha preso la terza posizione, alle spalle di George Russell con la Mercedes: "Oggi ho commesso troppi errori nei sorpassi, ero fuori posizione, è stata una gara complicata per me - ha detto il britannico - e sono deluso di non aver portato a casa una doppietta per la McLaren. È dura, ma ci sono anche alcuni aspetti positivi".