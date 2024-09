Pallavolo: Mondiali U.17 donne, Italia medaglia di bronzo

L'Italia è di bronzo in Perù. Si è chiuso al terzo posto il percorso della nazionale Under 17 femminile di Pasquale D'Aniello ai Mondiali di Lima; le azzurrine si sono infatti imposte 3-1 (19-25, 25-17, 25-20, 25-22) su Cina Taipei, ottenendo così la medaglia di bronzo nella prima rassegna iridata dedicata a questa categoria. Una vittoria cercata, voluta e trovata dall'Italia; dopo aver perso il primo set, Tosini e compagne si sono ricompattate, e nei restanti parziali è uscita tutta la superiorità tecnico-tattica azzurra che ha consentito all'Italia di trovare prima il pareggio, per poi capovolgere del tutto le sorti del match facendo propri i restanti set. Mattatrice e top scorer della gara ancora una volta l'opposto e capitano azzurro Ludovica Tosini, autrice di ben 23 punti, seguita in doppia cifra anche da Rebecca Aimaretti (13) e Stella Caruso (10); per Cina Taipei da segnalare invece i 15 punti di Yi Chen e i 12 di Pin Chen. Sei vittorie in sette partite; un ottimo percorso quello intrapreso dalla squadra guidata da Pasquale D'Aniello in questa rassegna iridata. Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool C, grazie alle vittorie su Messico, Egitto e Argentina, le azzurrine hanno successivamente battuto Canada e Turchia, rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. L'unico passo falso è arrivato contro il Giappone; ieri sera in semifinale le asiatiche sono riuscite infatti ad imporsi 1-3 (17-25, 11-25, 25-20, 22-25). Questa sera è arrivato però il pronto riscatto per le azzurrine che da vere protagoniste in questo Mondiale non potevano finire la manifestazione se non con la medaglia di bronzo al collo.