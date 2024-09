Paralimpiadi: attesa a Parigi per l'arrivo di Mattarella

Grande attesa per l'arrivo a Parigi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà nella capitale francese domani per supportare atlete e atleti azzurri alla vigilia dei XVII Giochi Paralimpici Parigi 2024. Il Presidente della Repubblica assisterà alla cerimonia di apertura dei Giochi, con le 185 delegazioni presenti che, dalle 20 in poi, sfileranno negli Champs-Élysées e in Place de la Concorde. Nella mattina di giovedì 29 agosto, il Presidente della Repubblica incontrerà atlete e atleti e la Delegazione azzurra al Villaggio Paralimpico dove verrà accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Nel corso della giornata assisterà anche ad alcune gare in programma. "Siamo enormemente onorati della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 - le parole del n.1 del Comitato paralimpico, Luca Pancalli - Ancora una volta il Presidente della Repubblica dimostra grande vicinanza al nostro movimento. La sua presenza darà ancora più forza e entusiasmo all'intero Team Azzurro, atlete e atleti che si preparano a vivere il momento più alto nelle loro carriere sportive. Da parte mia e di tutto il comitato che ho l'onore di rappresentare, un nuovo e sincero grazie al Presidente Mattarella. Lo aspettiamo a braccia aperte!".