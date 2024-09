Paralimpiadi: festa a Fiumicino per "Rigi" Ganeshamoorthy

Accoglienza trionfale oggi all'aeroporto di Fiumicino sulle note dell'Inno di Mameli e il successo dei Queen "We are the champions", diffusi da un altoparlante wireless portatile, per Rigivan Ganeshamoorthy, medaglia d'oro nel lancio del disco F52 ai Giochi di Parigi dove ha siglato anche il record del mondo paralimpico con la misura di 27,06 metri. Ad attendere l'azzurro all'uscita del Terminal 1 con bandiere e striscioni con il Tricolore, i genitori e la sorella, originari dello Sri Lanka, con amici e alcuni abitanti di Ostia e Dragona, decimo municipio di Roma dove vive il neo campione paralimpico che tutti chiamano "Rigi". Emozionato per la calda e festosa accoglienza a lui riservata, l'atleta, affetto dalla sindrome di Guillan-Barrè, la medaglia d'oro bene in vista portata al collo, ha ringraziato tutti dicendo: "Che bella festa. Non me la aspettavo", aggiungendo poi con un ampio sorriso:" E' bella questa medaglia, ma quanto pesa?".