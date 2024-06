Parigi 2024: pallavolo donne, Italia apre con la Rep. Dominicana

La Fivb ha ufficializzato il calendario del torneo olimpico femminile (28 luglio-11 agosto 2024), che vedrà le azzurre di Julio Velasco impegnate nella Pool C. Danesi e compagne esordiranno nella South Paris Arena 1 domenica 28 luglio affrontando la Repubblica Dominicana (ore 9), poi giovedì 1° agosto sarà la volta dell'Olanda (ore 17) e infine nell'ultima partita del girone le campionesse della VNL 2024 se la vedranno domenica 4 agosto con la Turchia (ore 9). La nuova formula dei tornei di pallavolo di Parigi 2024 prevede la suddivisione delle dodici partecipanti in tre pool. Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale le prime due di ciascun raggruppamento, più le due migliori terze. Gli accoppiamenti dei quarti verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le 8 formazioni qualificate. Le quattro formazioni vincitrici accederanno alle semifinali. La finale per la medaglia di bronzo si disputerà sabato 10 agosto alle 17.15, mentre quella per l'oro è in programma nella giornata conclusiva delle Olimpiadi: domenica 11 agosto alle 13. Il Calendario delle azzurre (Pool C): - 28 luglio: Italia-Repubblica Dominicana (ore 9); - 1° agosto: Italia-Olanda (ore 17); - 4 agosto: Italia-Turchia (ore 9).