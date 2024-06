Parigi 24: azzurre del volley nel girone con la Turchia

L'Italia è stata inserita nella pool C del torneo olimpico di pallavolo femminile, dove se la vedrà con con Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana. E' questo l'esito del sorteggio per le partecipanti a Parigi 2024, svoltosi a Bangkok a margine delle Finals di Nations League. Le azzurre di Julio Velasco erano le teste di serie 3 in virtù del secondo posto nel world ranking ottenuto dopo la fase intercontinentale della Vnl. "Chiunque fosse capitato oggi sarebbe stato lo stesso - ha commentato la capitana azzurra, Anna Danesi - perché una volta arrivate alle Olimpiadi, se vuoi arrivare fino in fondo, devi battere tutti. La Turchia è sicuramente l'avversario più ostico ma non intendiamo sottovalutare le altre. Il sorteggio ci ha consegnato delle pool equilibrate, con la A che regalerà subito tante sfide interessanti". Nella pool A, con le padrone di casa della Francia, sono state sorteggiate Stati Uniti, Cina e Serbia. La pool B, infine sarà composta da Brasile, Polonia, Giappone e Kenya