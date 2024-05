Parigi: Bolelli-Vavassori 'possiamo fare qualcosa di grande'

Il presente dice Internazionali BNL d'Italia, ma il futuro sono le Olimpiadi di Parigi dove la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori sogna di lasciare il segno perché "c'è la speranza di fare qualcosa di grande e di unico. Si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie dove possiamo fare bene", ammette Bolelli nella conferenza stampa dopo la vittoria nei quarti di finale contro Koolhof e Mektic. "Per me sarebbe un'emozione incredibile, sono un sogno e arrivarci insieme a un amico sarebbe speciale. Dovremmo essere quasi sicuri di esserci, ci godiamo il momento, siamo un team affiatato", gli fa eco Vavassori. Mentre sul torneo romano, dove in semifinale sfideranno la coppia composta da Arevalo e Pavic, Bolelli ammette di conoscerli "molto bene, vista anche la partita a Montecarlo. Durante il match dovremo adeguarci, sarà una partita dura ma ci prepareremo domani", prosegue Bolelli che, in conclusione sottolinea come i successi nel doppio non rappresentino "una rivincita personale per quello che potevo fare in singolo. E' stata una scelta, fatta nel 2019, e ho deciso di improntare il resto della mia carriera sul doppio. Mi sono tolto tante soddisfazioni e me le sto togliendo ancora", conclude.