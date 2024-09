Parigi: Carlotta Gilli vince il bronzo nei 100 dorso S13

Carlotta Gilli ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 dorso S13 alle Paralimpiadi di Parigi. "Sono contenta. E' difficile dopo la medaglia e tante attese. Tanta roba. L'obiettivo era il bronzo perché sapevo che le prime due erano più forti di me". Carlotta Gilli racconta la sua gara e commenta il bronzo conquistato oggi dopo l'oro di ieri. "In questo periodo non ci vado proprio d'accordissimo con il dorso, però dai... Ci sono giorni si e giorni no. Sai essere qui e conquistare una medaglia è bellissimo. Dopo tutta l'adrenalina che avevo ieri sera ho dormito un po' questa mattina. Dai, è andata bene", conclude.