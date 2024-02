Paris e altri otto azzurri pronti per gare cdm a Kvitfjell

Dominik Paris guida la pattuglia dei nove azzurri convocati dal dt, Max Carca, per l'appuntamento di coppa del mondo del fine settimana a Kvitfjell (Norvegia), dove sono in programma una discesa ed un SuperG. L'assenza di Sofia Goggia riduce invece a otto le ragazze che il dt, Gianluca Rulfi, ha scelto per le tre gare di Crans Montana (Svizzera), due libere ed un SuperG. Insieme con Paris, vincitore quattro volte sulla pista Olympiabakken, in Norvegia di sono Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e gli esordienti Gregorio Bernardi Marco Abbruzzese. La squadra femminile comprende invece Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano, che già domani cominceranno le prove sulla pista Mont Lachaux in vista della gara di venerdì. Presenti,