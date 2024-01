Pellegrini titolare, Dybala a riposo, Roma in Coppa Italia

Domani la Roma affronterà la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, in palio il pass per i quarti e il conseguente scontro con la Lazio già qualificata. Ma per José Mourinho la parola d'ordine è: gestione. Per questo, dopo due gare iniziate dalla panchina, tornerà titolare Lorenzo Pellegrini, mentre ci sarà un turnover negli altri ruoli. A cominciare dalla difesa, dove il solo centrale di ruolo sarà Llorente, affiancato da Celik e Cristante. In attacco, invece, Dybala e Lukaku andranno verso un turno di riposo, al loro posto pronti Azmoun (che nel giro di pochi giorni partirà per la Coppa d'Asia) e Belotti. Assenti nella rifinitura di questa mattina Aouar e Ndicka, entrambi partiti per la Coppa d'Africa. In gruppo, invece, Kumbulla (che spera nella prima convocazione post rottura del crociato) e Renato Sanches.