Red Bull cliff diving torna a Polignano, tuffi da grandi altezze

Per l'undicesima volta Polignano a Mare (Bari) ospiterà una tappa del 'Red Bull Cliff Diving World Series', il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze. L'evento si terrà dal 28 al 30 giugno e vedrà in gara 24 atleti. Le piattaforme di 27 e 21 metri sono posizionate sulla terrazza di un privato cittadino, rendendo, si legge in una nota, "questa location una delle più originali e iconiche della World Series, distinguendosi soprattutto per il calore del pubblico, che ogni anno affolla ogni spazio disponibile su spiaggia e scogliere". Nella tappa precedente a quella in Puglia, a Boston, l'atleta Rhiannan Iffland ha conquistato il gradino più alto del podio, dopo essere stata battuta dalla rivale canadese Molly Carlson nella tappa di apertura ad Atene. Nella categoria degli uomini, Aidan Heslop, dopo il sesto posto in Grecia, è tornato alla vittoria con un'acrobazia spettacolare nell'ultimo round e James Lichtenstein, con un terzo posto a Boston si è portato in testa alla classifica generale. A rappresentare l'Italia ci saranno da venerdì tre atleti che si sono distinti ai recenti mondiali di Doha 2024. Elisa Cosetti, triestina classe 2002, è stata la prima italiana a competere a livello internazionale nella divisione femminile dei tuffi da grandi altezze. Nella prima tappa di Atene 2024, si è posizionata al quarto posto in classifica, dimostrando "un alto livello agonistico e candidandosi come una forte rivale". Andrea Barnabà, giovane talento triestino del 2004 e Davide Baraldi, comasco classe 2001, hanno esordito a Polignano nel 2022. Quest'anno, le wildcard tricolore "sono pronte a conquistare il pubblico di Polignano a Mare con la loro determinazione e abilità, sostenuti dal caloroso tifo dei loro connazionali". La tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series è realizzata in collaborazione con Regione Puglia, Assessorato al Turismo e Pugliapromozione.