Rodrigo Bentancur tranquillizza i fan dopo il malore in Tottenham-Liverpool

Il giorno dopo il malore in campo nel corso di Tottenham-Liverpool, Rodrigo Bentancur, rassicura tutti su Instagram: "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi e complimenti per la vittoria". L'ex centrocampista della Juve ha scritto sui social dopo la grande paura nella sfida contro il Liverpool, in semifinale di Coppa di Lega inglese, quando dopo soli 7' si era accasciato al suolo dopo aver provato a colpire di testa il pallone su un corner calciato dagli Spurs. L'uruguaiano era stato immediatamente soccorso nel cuore dell'area di rigore dei Reds, per poi essere sostituito al quarto d'ora da Brennan Johnson.