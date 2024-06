Roland Garros: Zverev batte De Minaur e va in semifinale

Il tedesco Alexander Zverev si è qualificato alle semifinali del toneo del Roland Garros battendo in tre set, col punteggio di 6-4, 7-6, 6-4, l'australiano Alex de Minaur. Il n.4 al mondo - che per il quarto anno consecutivo arriva così in alto a Parigi, dove però mai ha raggiunto la finale -, affronterà il norvegese Casper Ruud, già sicuro della seminfinale grazie al ritiro di Novak Djoikovic. "Sono felice di essere in un'altra semifinale. Spero di poterne finalmente vincere una", ha detto Zverev, che nella prima partita ha eliminato il 14 volte campione del Roland Garros, Rafa Nadal. Per il tedesco, poi, sarà anche l'occasione di rifarsi alla sconfitta subita da Ruud nella semifinale 2023.