Roma e Atalanta pareggiano 1-1 nella Serie A

Roma-Atalanta 1-1 (1-1): la Roma (3-5-2) schiera Rui Patricio, Mancini, Llorente (1' st Hujisen), Kristensen, Karsdorp (20' st Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (28' st Paredes), Zalewski (20' st Spinazzola), Dybala (39' st El Shaarawy), Lukaku. (99 Svilar, 60 Pagano, 61 Pisilli, 17 Azmoun). All.: Mourinho. L'Atalanta (3-4-1-2) risponde con Carnesecchi, Scalvini (41' st Hien), Djimsiti, Kolasinac (34' st Palomino), Holm, de Roon, Ederson (20' st Pasalic), Ruggeri (19' st Zappacosta), Koopmeiners, De Ketelaere (1' st Scamacca), Miranchuk. (1 Musso, 31 Rossi, 9 Muriel, 20 Bakker, 21 Zortea, 44 Mendicino, 53 Comi). All.: Gasperini. Arbitro: Aureliano di Bologna. Reti: nel primo tempo, 8' Koopmeiners, 39' Dybala (rigore). Angoli: 6-5 per la Roma. Recupero: 6' e 5'. Espulso: Mourinho per proteste al 48' st. Ammoniti: Scalvini, Ruggeri, Ederson, Kristensen, Zappacosta, Holm. Spettatori: 60.022.