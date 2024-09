Roma: Mancini 'capiamo i tifosi, De Rossi era fondamentale'

Capiamo il pubblico, ci è dispiaciuto tanto quello che è successo. Non dobbiamo nasconderci, De Rossi era fondamentale, è una grande persona e un grande allenatore, ma noi ora dobbiamo ricominciare a vincere". Così Gianluca Mancini dopo l'1-1 della Roma con l'Athletic Bilbao a Sky Sport. Sulla gara, invece, ha detto: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo potevamo andare sul 2-0. Soulé si rifarà, non è riuscito a mettere a segno il gol che ci avrebbe portato sul 2-0. Loro hanno cambiato 3 giocatori davanti al 60', mettendo gente di gamba, ma non hanno creato tante occasioni. Siamo arrabbiati, perché prendere un gol su palle inattiva ci dispiace".