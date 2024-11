Rugby: Lamaro 'pronti per l'Argentina, vogliamo fare risultato'

"In uno stadio praticamente tutto esaurito, e con il pubblico cosi vicino, sarà un'esperienza bellissima. In questa settimana ci siamo preparati molto bene, abbiamo lavorato sulle situazioni di gioco e sono certo che daremo battaglia all'Argentina". Lo ha detto il capitano dell'Italia di rugby, Michele Lamaro, in conferenza stampa, al Bluenergy Stadium di Udine, alla vigilia della sfida amichevole con i Pumas nelle Autumn nations series. "Loro sono una squadra completa a 360 gradi, che attacca senza sosta e che difende con grande determinazione - ha aggiunto -. Noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità, come sempre. L'obiettivo è fare risultato". Ieri il Ct Gonzalo Quesada aveva annunciato la formazione dell'Italia: 15 Ange Capuozzo; 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo; 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone; 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Mirco Spagnolo (16 Giacomo Nicotera, 17 Danilo Fischetti, 18 Simone Ferrari, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Garbisi, 22 Tommaso Allan, 23 Marco Zanon. L'Argentina, guidata dal ct Felipe Contepomi, avrà questa formazione: 15 Mallia; 14 Isgro, 13 Cinti, 12 Orlando, 11 Delguy; 10 Albornoz, 9 Bertranou; 7 Grondona, 8 Oviedo, 6 Gonzalez; 5 Rubiolo, 4 Molina; 3 Sclavi, 2 Montoya (cap.), 1 Gallo (16 Ruiz, 17 Calles, 18 Gomez Kodela, 19 Alemanno, 20 Pedemonte, 21 Garcia, 22 Moroni, 23 Cordero).