Rugby: nuova maglia Italia, sul posteriore c'è Michelangelo

Michelangelo Buonarroti finisce sul fondoschiena della nuova maglia della nazionale italiana di rugby, presentata oggi a Bologna da Macron, sponsor tecnico degli azzurri. Infatti nel kit 'home', azzurro con collo a polo e chiusura a due bottoni, sul fondo maglia posteriore è presente in stampa 'embossata', ovvero una sorta di rilievo, il dettaglio del famosissimo affresco 'La Creazione di Adamo' di Michelangelo Buonarroti, parte della decorazione della Cappella Sistina: le dita di Dio e Adamo che si sfiorano. Per il resto, la maglia dell'Italrugby è caratterizzata da una grafica all over in stampa sublimata di un blu leggermente più scuro, che rappresenta il disegno di decorazioni ornamentali tipiche del Rinascimento. Anche la maglia da trasferta, bianca, è caratterizzata, sul fondo posteriore, dalla grafica 'embossata' che rappresenta il dettaglio delle dita di Dio e Adamo che si sfiorano nel capolavoro di Michelangelo. Secondo il presidente della Fir, Marzio Innocenti, le nuove maglie dell'Italrugby "testimoniano con il loro design ispirato a uno delle epoche storiche di maggior sviluppo culturale, il Rinascimento, quel profondo legame con il nostro paese, la sua storia, la sua identità. Quella stessa identità che è fortemente radicata in tutte le nostre atlete e nei nostri atleti ed è alla base dei più recenti risultati che hanno consolidato le azzurre e gli azzurri nella top ten mondiale del nostro sport". L'esordio delle maglie 'michelangiolesche' avverrà con le ragazze della nazionale femminile a fine mese in Sudafrica, quando affronteranno nel WXV Scozia, Giappone e la squadra di casa. 'Prima volta per gli uomini, invece, nei test-match delle 'Autumn Nations Series' contro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda nel mese di novembre.