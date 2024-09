Runjaic, 'siamo primi, siamo felici ma non conta'

"Siamo molti felici, ma non significa niente". Kosta Runjaic è il protagonista per caso di questo avvio di serie A con la sua Udinese che non ha sbagliato un colpo e può godersi una settimana da capolista. Ma il tecnico tedesco sa bene che il campionato della sua squadra non potrà essere quello che dice attualmente la classifica. "Siamo però nella direzione giusta - ha detto dopo la rimonta del Tardini - anche per il modo in cui abbiamo vinto, dimostrando carattere e passione. Per noi è importante fare il maggior numero di punti in questo inizio stagione. La chiave è essere connessi in attacco e difesa, mettere intensità in campo. Nel primo non abbiamo giocato benissimo, ma neanche male, poi nel secondo è cambiata l'energia e questo ha fatto la differenza. Siamo entrati velocemente in connessione con tutto l'ambiente e abbiamo trovato anche una grande connessione con i nostri tifosi".