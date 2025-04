Santos esonera Pedro Caixinha: Neymar non basta a risollevare la squadra

Il Santos ha annunciato l'esonero dell'allenatore Pedro Caixinha a causa della mancanza di risultati, nonostante il ritorno di Neymar all'inizio di febbraio. Il 54enne allenatore portoghese "non è più alla guida della squadra professionistica, il suo assistente César Sampaio ne assume l'interim", ha reso noto il club di San Paolo sul suo account X.

Dopo la sconfitta per 1-0 di domenica contro il Fluminense, il Santos è 18/o nel campionato brasiliano ed ha ottenuto solo un punto in tre partite. L'allenatore, in carica solo da quattro mesi, e il club di San Paolo riponevano grandi speranze nel ritorno di Neymar in Brasile dopo 12 anni in Europa, prima al Barcellona, poi al Paris Saint-Germain e in Arabia Saudita all'Al-Hilal, ma i risultati non sono stati all'altezza.

L'attaccante 33enne ha collezionato solo otto presenze con la sua squadra di inizio carriera, segnando tre gol. Si è infortunato alla coscia sinistra e ha dovuto lasciare la nazionale brasiliana a metà marzo, dove sarebbe tornato dopo un grave infortunio nell'ottobre 2023.