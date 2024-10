Scherma: Marini 'Parigi un'emozione, non penso a Los Angeles'

"Parigi è stata un'emozione incredibile. Non tanto per il risultato, una medaglia olimpica che non tutti hanno ma che non è quello che avrei sperato di ottenere, ma perché mi porto dietro un'emozione importante. Ho capito cosa significa aiutarsi ed essere squadra, che per noi che facciamo uno sport individuale non è scontato". Sono queste le parole di Tommaso Marini, schermidore italiano e medaglia d'argento nel fioretto maschile a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, a margine della seconda edizione dell'evento "Marche una regione da podio" ospitato al Salone d'Onore del Coni a Roma . Sul futuro, poi, il fiorettista italiano ammette di non aver ancora voglia di pensare al prossimo grande impegno come le Olimpiadi di Los Angeles 2028 preferendo godersi il relax: "Non ci penso, voglio godermi questo momento di pausa. Non mi va di pensarci, non vorrei fare questo errore", conclude.