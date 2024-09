Schillaci: Bergomi ai funerali, 'È stato eroe di tutti noi'

"È' stato l'eroe di tutti noi, ci stava regalando un sogno. Mi sembrava giusto essere qui oggi". Parola di Beppe Bergomi, uno degli ex compagni di Totò Schillaci presente al suo funerale. Insieme hanno giocato in Nazionale e all'Inter. "Quando ci si ritrovava anche a distanza di tempo - assicura Bergomi - l'amicizia profonda rimaneva. Abbiamo vissuto l'anno e mezzo che è stato all'Inter intensamente. Ma mi rimane nella mente il gol con l'Austria, venne ad abbracciarmi. I giovani di oggi vogliono tutto e subito, invece bisogna faticare. Totò in questo era un esempio".