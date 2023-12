Sci: cdm; gigante Lienz, in testa Shiffrin e Brignone quinta

La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.01.82 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Lienz. Alle sue spalle la svedese Sara Hector in 1.02.45 e la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.02.85 Miglior azzurra - ma insoddisfatta della sua prova in cui èfinita larga in alcune curve - è Federica Brignone che, con il pettorale 2, ha chiuso 5/a in 1.03.45. Per l'Italia, dopo la prova delle prime 30 atlete e mentre è subito finita nelle reti per una inclinazione eccessiva Marta Bassino partita con il pettorale 1, ci sono poi una brava Sofia Goggia ,10/a con un ritardo di 1,76 centesimi, e Roberta Melesi 21/a, distaccata da Shiffrin di due secondi e 64 centesimi. Si gareggia in condizioni meteo primaverili e con poca neve su una pista abbastanza stretta e parecchio difficile su cui si gira però molto ed in velocità creando problemi alle atlete che su alcune porte finiscono lunghe. Seconda manche alle ore 13