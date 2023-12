Per una brutta caduta al alta velocità con volo nelle reti del veterano azzurro Cristoph Innerhofer è stato interrotto il superG di cdm di Bormio. Subito soccorso, Innerhofer ha cercato di rialzarsi da solo visilmente dolorante ad un ginocchio. E' intervenuto l'elicottero per portarlo in ospedale.