Sei Nazioni Donne: Impresa Italia, vince 27-21 a Dublino

Impresa delle azzurre del rugby che, nel match valido per la seconda giornata dei Sei Nazioni femminile, sono andate a vincere per 27-21 (15-7) a Dublino, imponendosi per la prima volta in casa dell'Irlanda. La squadra del ct Raineri conquista anche il bonus offensivo grazie alle mete di Vecchini (doppietta e 'player of the match'), Fedrighi (prima marcatura internazionale per lei) e Muzzo. Alla partita hanno assistito 6.605 spettatori, record per un incontro femminile in Irlanda. Il successo di oggi vale all'Italrugby donne 5 punti e il terzo posto in classifica dopo 2 giornate, dietro a Inghilterra e Francia.