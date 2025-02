Sergio Conceiçao affronta le sfide del Milan tra mercato e derby

"Leggo tante cose, bugie che aumentano le difficoltà. Se avete qualche dubbio chiedete, ci vediamo ogni tre giorni. Ma alcune bugie fanno male e non è facile gestire un gruppo con queste notizie, dovrei gestire il tanto lavoro che ho sul campo e alle volte mi ritrovo a gestire cose che non mi appartengono": così il tecnico del Milan Sergio Conceiçao in conferenza stampa alla vigilia del derby.

Il mercato con addii importanti e tanti arrivi sta rivoluzionando il volto del Milan. L'allenatore rossonero non commenta le trattative ma ribadisce: "Ho già detto che un mese di mercato aperto è troppo lungo, anche per la mente dei giocatori. Smuove a livello emozionale. E leggo tante inesattezze".