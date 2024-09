il Milan batte 2-1 l'Inter nel derby a san Siro per la quinta giornata di serie A. I rossoneri sono andati per primi in vantaggio grazie ad una percussione di Pulisic al 10' e al 28' è arrivata la risposta di Dimarco con un preciso diagonale. Nella ripresa, il Milan ha sprecato varie occasioni per raddoppiare, cogliendola infine al 44' con Gabbia.