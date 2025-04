Serie B 2025/26: Calendario, Novità e Promozioni di Sassuolo e Virtus Entella

La stagione 2025/26 del campionato di Serie B inizierà il prossimo 22 agosto e terminerà il 10 maggio 2026. Lo ha stabilito l'assemblea di Lega di Serie B che si è riunita a Milano. Il presidente Paolo Bedinsi è congratulato con il Sassuolo e la Virtus Entella per le promozioni raggiunte nei rispettivi campionati di Serie BKT e Serie C NOW.

E' stato anche approvato l'aumento del numero di telecamere utilizzate per le gare di playoff e playout: saranno nove camere oltre ad un drone, una camera gimbal. Sarà anche realizzata una clip promo di presentazione delle partite.

La Supercoppa Primavera 2 2024/2025 verrà disputata fra le due squadre che vinceranno i propri gironi martedì 20 maggio al centro tecnico di Coverciano.

L'assemblea è stata anche una occasione per l'aggiornamento sui lavori delle due commissioni interne riguardanti la "Sostenibilità economico-finanziaria" e la "Valorizzazione dei giovani". E' stata annunciata la costituzione di una terza commissione "Infrastrutturale", dedicata agli stadi e ai centri sportivi.

Infine, il nuovo regolamento riguardante il Fondo Ammende decise dal Giudice sportivo: andrà a finanziare politiche di responsabilità sociale e vivai secondo i dettami dell'art.33 dello Statuto Figc.