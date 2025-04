Sfida Milan-Atalanta: Maignan incerto, Sportiello pronto, Conceiçao valuta il 3-4-3

Per la sfida contro l'Atalanta di domenica a San Siro non è certa la presenza di Mike Maignan. I controlli medici di ieri hanno escluso conseguenze al trauma cranico rimediato a Udine ma molto dipenderà dalle sensazioni del portiere francese. Nel caso comunque è pronto Marco Sportiello.

In dubbio anche Santiago Gimenez che non è ancora al meglio della condizione. Intanto Sergio Conceiçao lavora per confermare il 3-4-3 che ha convinto tutti contro l'Udinese, sapendo però che contro la squadra di Gian Piero Gasperini la sfida sarà probabilmente più complicata.