Simic titolare, Musah ancora a parte, Milan

Stefano Pioli è ancora costretto a prendere qualche rischio per gestire l'emergenza infortuni del suo Milan. Contro il Sassuolo sabato a San Siro, il tecnico rossonero potrebbe schierare dal 1' il giovane centrale serbo Juan Carlo Simic, visto che è a corto di centrali difensivi di ruolo. Tomori ha riportato una lesione al bicipite femorale durante la partita contro la Salernitana ed era l'unico superstite nel ruolo. Kjaer ha recuperato e dovrebbe partire titolare, mentre Pellegrino sta svolgendo lavoro di gruppo ma potrebbe non avere ancora il ritmo partita. Gli altri centrali difensivi non sono a disposizione. Pertanto, Pioli sta valutando l'ipotesi del debutto record di Simic. A centrocampo, invece, Musah non ha ancora ritrovato la migliore condizione e svolge lavoro differenziato. Confermato quindi il trio Loftus-Cheek, Bennacer e Reijnders.