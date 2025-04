Simone Inzaghi celebra la vittoria dell'Inter contro il Bayern Monaco

"Una serata bellissima, con i tifosi e nel nostro stadio contro una squadra fortissima. Abbiamo dovuto fare due grandi gare, è stata combattuta. I ragazzi sono stati splendidi, una vittoria da condividere con tutti. Andiamo avanti, in questa stagione lunga, difficile con tante emozioni". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Prime Video dopo il passaggio del turno contro il Bayern Monaco.

"Contro una squadra così, ti dà ancora maggior soddisfazione. Al di là di ingaggi, budget che non vanno in campo, il Bayern è una squadra straordinaria, hanno cambi di qualità, noi abbiamo risposto colpo su colpo. I ragazzi stanno bene insieme, lavorano, si sacrificano, abbiamo fatto quasi 4 anni insieme sapendo di avere un'ottima squadra costruita con difficoltà, prima con Zhang e ora con Oaktree sono stati chiari sin dall'inizio, bisognava sistemare alcune cose, l'abbiamo fatto e la squadra ha dato trofei importanti. È una grandissima soddisfazione, ripaga per il lavoro".