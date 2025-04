Simone Inzaghi: "Inter pronta per la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League"

"Più che tensione c'è grande orgoglio per come si sta sviluppando questa stagione. Sarà una partita difficilissima, bisogna dimenticare il risultato ma non la prestazione a Monaco. Servirà una grande gara di corsa e aggressività, perché è un quarto di finale e di fronte avremo un avversario fortissimo. Ci vorrà una grandissima Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.